João Paulo enaltece campanha do Mirassol e prevê jogo duro no interior

Com nove pontos e na segunda colocação do Grupo D do Paulistão, o Santos pode alcançar a liderança da sua chave caso vença o Mirassol nesta quinta, às 19h, e o Red Bull Bragantino não vença o Água Santa, jogo que será disputado no mesmo horário. A equipe do Mirassol, por sua vez, ainda não foi derrotada atuando dentro do estádio Campos Maia, onde soma duas vitórias e um empate.Por conta desse retrospecto positivo do adversário, João Paulo espera um duelo difícil nesta quinta. O arqueiro santista, capitão do time, é um dos destaques do Peixe no estadual."Todos os jogos são complicados, né? A gente sabe que o Mirassol é uma equipe que tem muita força dentro de casa, que já tem um grupo que joga junto há um tempo, então eles já têm um entrosamento. A gente tem que estar sempre ligado, como fazemos em todos os jogos. Esperamos fazer uma grande partida e buscar essa vitória”, disse o goleiro alvinegro.Em último treino antes do duelo, o Peixe retornou ao estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, palco do título do Brasileirão de 2004. Naquele ano, o o Alvinegro Praiano mandou alguns jogos no Teixeirão após uma punição impedir a equipe de atuar na Vila Belmiro. O sucesso nas partidas disputadas no estádio fez a torcida santista apelidar o local de ‘Peixeirão’.