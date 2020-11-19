João Paulo, do Santos, comemora recuperação da Covid-19: 'Estou me sentindo bem'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro João Paulo ficou fora da derrota por 2 a 0 do Santos sobre o Internacional, no último sábado (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, após ser diagnosticado com Covid-19.

Recuperado, o arqueiro realizou exames cardíacos nesta quinta-feira (19) e aguarda os resultados para retornar as atividades.

- Estou me sentindo bem, totalmente recuperado e pronto para ajudar a equipe da melhor forma. Sabemos que temos uma sequência importante agora, com Brasileiro e Libertadores, e precisaremos ao máximo do nosso elenco. Espero que possamos ter todos de volta até terça e que não tenhamos mais nenhum caso aqui no clube - disse via assessoria. O camisa 34 relatou, inclusive, a angústia por ter ficado em isolamento e, principalmente, sem poder treinar e jogar, durante o período de reclusão.

- Foram dias difíceis em casa sem poder sair e fazer o que mais amo, mas era necessário, segui todas as recomendações que nos passaram junto com a minha família. Sofri muito sem poder ajuda a equipe e torcendo pelos meus companheiros - afirmou o goleiro.