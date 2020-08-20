Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Paulo conta com sorte e atuação segura para 1ª sequência no Santos

Goleiro substituirá Vladimir, com inflamação no pé, nesta quinta-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h15, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 07:00

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 07:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
João Paulo deve ser novamente titular na partida contra o Sport, nesta quinta-feira, às 19h15, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E além de sorte, o goleiro agradou o técnico Cuca e pode ter sua primeira sequência no Peixe.
Sorte porque Cuca, assim que chegou, definiu que faria revezamento entre os goleiros para dar mais chances a John e João Paulo. Com Vladimir ausente por conta de uma inflamação no pé, o camisa 34, que atuou de forma segura contra o Athletico-PR, é quem estará à frente do gol em Recife. O bom rendimento e a segurança de João Paulo contra o CAP agradou muito Cuca e pode gerar novas oportunidades ao goleiro, como a desta tarde. Será a primeira sequência do arqueiro, que tem ao todo somente quatro jogos pelo Peixe.
Outro jogador que está ganhando espaço é o zagueiro Alex, que substituiu Lucas Veríssimo também contra o time paranaense. O jovem de 21 anos será titular em Recife após ter surpreendido por sua frieza na última rodada.
O técnico Cuca seguirá monitorando os atletas e realizando novos testes, principalmente com os meninos da base. Ivonei, por exemplo, estreou como profissional com o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados