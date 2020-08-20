João Paulo conta com sorte e atuação segura para 1ª sequência no Santos

João Paulo deve ser novamente titular na partida contra o Sport, nesta quinta-feira, às 19h15, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E além de sorte, o goleiro agradou o técnico Cuca e pode ter sua primeira sequência no Peixe.

Sorte porque Cuca, assim que chegou, definiu que faria revezamento entre os goleiros para dar mais chances a John e João Paulo. Com Vladimir ausente por conta de uma inflamação no pé, o camisa 34, que atuou de forma segura contra o Athletico-PR, é quem estará à frente do gol em Recife. O bom rendimento e a segurança de João Paulo contra o CAP agradou muito Cuca e pode gerar novas oportunidades ao goleiro, como a desta tarde. Será a primeira sequência do arqueiro, que tem ao todo somente quatro jogos pelo Peixe.