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futebol

João Paulo comenta o fim do sufoco no Peixe e o pênalti de Gabigol

Santos entrou em campo com risco de rebaixamento mas teve grande atuação contra o Flamengo. Goleiro santista teve duelo contra atacante, que perdeu um pênalti...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 23:14

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 23:14

Na noite desta segunda-feira o Santos venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o Peixe chegou aos 49 pontos e não corre mais risco de rebaixamento.placeholderMarcos Leonardo foi o autor do gol da vitória. Mas o herói da partida foi outro Menino da Vila: João Paulo.Com três grandes defesas, o arqueiro alvinegro salvou o Peixe no Rio de Janeiro. Defesas em todas as etapas da partida, quando o jogo ainda estava empatado e com o Santos na frente do placar.- Fico muito feliz de poder ajudar o Santos. É um clube grande, gigante. A gente não podia estar passando por essa situação que vivemos ao longo do campeonato, mas conseguimos nos recuperar a tempo. Conseguimos fazer um grande jogo hoje, um grande resultado para a gente - disse João Paulo em entrevista ao canal Première.
JP, como é chamado pelo torcedor santista nas redes sociais, pegou tudo que foi no gol. Ele só não pegou o pênalti de Gabigol, mas a cobrança também não foi no gol.
O chute de Gabriel bateu na trave. No final da partida, João Paulo e Gabriel saíram de campo conversando sobre o lance e o arqueiro santista comentou sobre o papo deles.
- O Gabi eu conheço ele desde Sub-17. Subimos praticamente juntos para o profissional no Santos. Ele estava brincando comigo que ele chutou o pênalti na trave mas eu não peguei, mas o mais importante foi o resultado.
Crédito: GabigolchutounatraveacobrançadepênalticontraJoãoPaulo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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