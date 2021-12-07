João Paulo comenta o fim do sufoco no Peixe e o pênalti de Gabigol

Na noite desta segunda-feira o Santos venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o Peixe chegou aos 49 pontos e não corre mais risco de rebaixamento.placeholderMarcos Leonardo foi o autor do gol da vitória. Mas o herói da partida foi outro Menino da Vila: João Paulo.Com três grandes defesas, o arqueiro alvinegro salvou o Peixe no Rio de Janeiro. Defesas em todas as etapas da partida, quando o jogo ainda estava empatado e com o Santos na frente do placar.- Fico muito feliz de poder ajudar o Santos. É um clube grande, gigante. A gente não podia estar passando por essa situação que vivemos ao longo do campeonato, mas conseguimos nos recuperar a tempo. Conseguimos fazer um grande jogo hoje, um grande resultado para a gente - disse João Paulo em entrevista ao canal Première.