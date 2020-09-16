João Paulo comemora estreia na Liberta e valoriza ponto conquistado

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro João Paulo comentou sobre o empate do Santos diante do Olimpia, por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para o arqueiro, o Peixe precisa valorizar o ponto conquistado em casa. Ele também ressaltou a confiança da defesa, que não levou gols.

- Libertadores é totalmente diferente do Brasileiro. Estamos em primeiro, temos que valorizar. Três jogos de invencibilidade é difícil. Temos que valorizar cada ponto. Importante não termos tomado gol, dá confiança a mais para defesa - afirmou.

João fez sua estreia na Copa Libertadores. Aos 25 anos, o jogador não escondeu que sentiu um 'friozinho na barriga', mas com o passar do jogo, ele foi se acalmando e foi importante, ao realizar duas defesas na primeira etapa.

- No comecinho eu estava ansioso, confesso. Fiquei ansioso ao longo do dia para estrear. Se não me engano, sou 14º goleiro a vestir camisa do Santos em Libertadores. É uma honra enorme. Uma competição tão importante. Fui me acalmando e pude mostrar meu trabalho - finalizou.