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João Paulo comemora estreia na Liberta e valoriza ponto conquistado

Goleiro estreou na competição continental e vibrou com a chance de jogar. Camisa 34 comentou sobre a partida e, segundo ele, Peixe precisa valorizar o ponto dentro de casa...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 00:22

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 00:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro João Paulo comentou sobre o empate do Santos diante do Olimpia, por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para o arqueiro, o Peixe precisa valorizar o ponto conquistado em casa. Ele também ressaltou a confiança da defesa, que não levou gols.
- Libertadores é totalmente diferente do Brasileiro. Estamos em primeiro, temos que valorizar. Três jogos de invencibilidade é difícil. Temos que valorizar cada ponto. Importante não termos tomado gol, dá confiança a mais para defesa - afirmou.
João fez sua estreia na Copa Libertadores. Aos 25 anos, o jogador não escondeu que sentiu um 'friozinho na barriga', mas com o passar do jogo, ele foi se acalmando e foi importante, ao realizar duas defesas na primeira etapa.
- No comecinho eu estava ansioso, confesso. Fiquei ansioso ao longo do dia para estrear. Se não me engano, sou 14º goleiro a vestir camisa do Santos em Libertadores. É uma honra enorme. Uma competição tão importante. Fui me acalmando e pude mostrar meu trabalho - finalizou.
Agora, o Santos volta às atenções para o Brasileirão. O Alvinegro enfrenta o Botafogo, domingo, às 18h15, no Engenhão.

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