João Paulo celebra boa atuação pelo Santos, e agradece 'concorrente de posição'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro João Paulo não sentiu a pressão de entrar em uma “furiosa” na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, nesta quinta-feira (20), pela quarta rodada do Brasileirão. O triunfo quebrou um tabu de 11 anos sem vitórias santistas na casa do adversário, e foi a segunda consecutiva.

A entrada do garoto contra o Leão se deu pela lesão de Vladimir, que ficou fora do jogo por um processo inflamatório no pé direito. João, por sua vez, agradeceu pelos incentivos do companheiro deposição que, assim como ele, é cria da base do Peixe, mas está no clube desde 2009 – com um hiato em 2019, quando passou uma temporada emprestado ao Avaí.

– Agradeço muito ao Vladimir, é um cara que sempre me ajudou muito desde que subi para o profissional – disse via assessoria.

– Infelizmente o Vladimir não teve condições de atuar e eu tive a oportunidade de mostrar o meu valor nesses dois jogos. Estou muito feliz com esse momento e espero viver isso mais vezes com essa camisa – acrescentou. Contudo, o companheiro Vladimir também pode virar concorrente. Embora tenha feito boas defesas nos três primeiros jogos do Peixe no Brasileirão, o camisa 1 ainda não é unanimidade no clube, e a boa atuação de João Paulo pode colocar em xeque a condição do então titular.

E se depender do camisa 34, ele está preparado para o momento de assumir a “cadeira cativa” no gol santista.

– Venho me preparando durante muito tempo para poder viver este momento. Pude sentir o gostinho de jogar, aquela adrenalina antes de entrar em campo e graças a Deus tudo correu da melhor forma – afirmou.

– Independentemente de quem a comissão técnica escolher tenho certeza de que fará grandes jogos e representará muito bem a camisa do Santos – completou.

Em entrevista coletiva concedida pelo técnico Cuca após o jogo desta quinta-feira (20), João Paulo falou sobre a disputa no setor, mencionando ainda John, que é terceiro goleiro.

– Sempre teve a disputa e ainda tem o John, bom também. É confiança para os meninos – pontuou o técnico.