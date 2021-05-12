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futebol

João Paulo aponta dedo de Fernando Diniz no gol da vitória do Santos

Goleiro afirmou que a jogada do gol foi trabalhada no treino de segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 11:23

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:23

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
O goleiro João Paulo afirmou que o gol da vitória do Santos sobre o Boca Juniors nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, já teve o dedo do técnico Fernando Diniz. O treinador foi apresentado na segunda-feira e comandou apenas uma atividade, mesmo no dia seguinte ao confronto contra o São Bento, mas já deu algumas dicas importantes para o elenco.
- O Diniz, em um treinamento apenas, passou muito do que ele quer da gente, tanto que no gol foi uma jogada que nós trabalhamos ontem (ontem), e chegamos confiante - afirmou o goleiro.
No lance do gol, Gabriel Pirani ficou aberto próximo da linha lateral e Pará foi para o meio para tentar construir a jogada. E foi dele o passe para Kaio Jorge no início do lance do gol.O camisa 34 citou a importância da vitória sobre o Boca Juniors para amenizar a pressão que o clube vem vivendo.
- É um jogo para dar mais moral para nossa equipe. Estávamos sendo pressionados por resultado, acabava até jogando bem mas não conseguia vencer. Mas é um peso diferente da Libertadores, vai dar mais confiança para o professor trabalhar, para poder fazer mais grande jogos e buscar a classificação - disse o goleiro, lembrando da pressão psicológica sofrida pelo elenco na partida de domingo, contra o São Bento, no Paulistão.
- Psicologicamente falando, o jogo mais difícil foi no domingo. Jogo de muita pressão, que poderíamos marcar nosso nome negativamente na história do clube, Santos de 109 anos e nunca foi rebaixado. Então, não tinha jogo mais importante que aquele. Graças a Deus aconteceu tudo bem, chegamos confiantes para partida de hoje (terça) - afirmou o goleiro.

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