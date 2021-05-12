João Paulo aponta dedo de Fernando Diniz no gol da vitória do Santos

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP

O goleiro João Paulo afirmou que o gol da vitória do Santos sobre o Boca Juniors nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, já teve o dedo do técnico Fernando Diniz. O treinador foi apresentado na segunda-feira e comandou apenas uma atividade, mesmo no dia seguinte ao confronto contra o São Bento, mas já deu algumas dicas importantes para o elenco.

- O Diniz, em um treinamento apenas, passou muito do que ele quer da gente, tanto que no gol foi uma jogada que nós trabalhamos ontem (ontem), e chegamos confiante - afirmou o goleiro.

No lance do gol, Gabriel Pirani ficou aberto próximo da linha lateral e Pará foi para o meio para tentar construir a jogada. E foi dele o passe para Kaio Jorge no início do lance do gol.O camisa 34 citou a importância da vitória sobre o Boca Juniors para amenizar a pressão que o clube vem vivendo.

- É um jogo para dar mais moral para nossa equipe. Estávamos sendo pressionados por resultado, acabava até jogando bem mas não conseguia vencer. Mas é um peso diferente da Libertadores, vai dar mais confiança para o professor trabalhar, para poder fazer mais grande jogos e buscar a classificação - disse o goleiro, lembrando da pressão psicológica sofrida pelo elenco na partida de domingo, contra o São Bento, no Paulistão.