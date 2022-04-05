João Paulo analisa trabalho de Bustos e relembra atuação histórica na Argentina

O Santos começa nesta terça-feira sua luta para conquistar a Copa Sul-Americana de 2022 diante do Banfield, no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina. E como todo grande time começa com um grande goleiro, o Peixe conta com João Paulo.Na última vez que esteve na Argentina, João Paulo teve uma atuação histórica contra o Independiente. Em julho de 2021, o Santos alcançou a classificação para as quartas de final da Sul-Americana após empate em 1 a 1, em Avellaneda, graças ao arqueiro.

Ao todo, o capitão santista fez oito defesas, sendo sete em chutes à queima-roupa dentro da área. João Paulo relembrou o grande momento da última temporada-Sim, sim (foi um dia histórico para mim). Foi uma grande noite pra mim, uma noite que vai ficar marcada pra sempre na minha carreira, na minha história. E amanhã eu espero poder fazer uma grande partida também, ajudar os meus companheiros. Acho que estou preparado para se caso venham a precisar, eu estar ali pra ajudar- disse o capitão.

Para avançar até as oitavas de final do torneio continental, o Alvinegro Praiano precisará terminar como primeiro colocado do grupo C. Por conta disso, o goleiro João Paulo destacou a importância de começar a trajetória na competição com uma vitória na Argentina.

- Nós já conversamos a respeito disso, da dificuldade que é classificar apenas um do grupo, então a gente sabe da importância que é a gente começar bem a competição. Mas trabalhamos muito para começar com uma grande vitória, pois isso vai nos ajudar bastante a conquistar o nosso objetivo que é a classificação. O professor Bustos passou várias coisas sobre a equipe deles, tivemos bastante tempo para poder se preparar e esperamos um jogo difícil. Como sempre é Brasil e Argentina, tem a rivalidade em campo, mas estamos preparados - concluiu o camisa 34.