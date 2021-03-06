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João Neto e Matheus Martins se juntam ao sub-23 do Fluminense após período com a Seleção sub-18

Atacantes podem ser reforços para o jogo contra a Portuguesa, válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 17:23
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Neste sábado, o Fluminense informou que o jovem zagueiro Luan Freitas sofreu uma fratura no quinto metatarsiano - osso do pé - na partida contra o Resende, válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogador já iniciou o tratamento no Departamento Médico do clube e deve passar por cirurgia na próxima semana.
Em março de 2020, o Fluminense estendeu o contrato do zagueiro até novembro de 2022, com uma multa rescisória de 20 milhões de euros, o que equivale aproximadamente a R$ 135,50 na cotação atual. Luan é visto como uma das promessas do Tricolor das Laranjeiras e já soma passagens pela seleção brasileira de base.

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