João Neto e Matheus Martins se juntam ao sub-23 do Fluminense após período com a Seleção sub-18

Neste sábado, o Fluminense informou que o jovem zagueiro Luan Freitas sofreu uma fratura no quinto metatarsiano - osso do pé - na partida contra o Resende, válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogador já iniciou o tratamento no Departamento Médico do clube e deve passar por cirurgia na próxima semana.

Em março de 2020, o Fluminense estendeu o contrato do zagueiro até novembro de 2022, com uma multa rescisória de 20 milhões de euros, o que equivale aproximadamente a R$ 135,50 na cotação atual. Luan é visto como uma das promessas do Tricolor das Laranjeiras e já soma passagens pela seleção brasileira de base.