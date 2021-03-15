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João Martins sobre paralisação do Paulistão: “Vamos trabalhar como se tivesse jogo”

Auxiliar explicou planejamento do Palmeiras em meio a incertezas a respeito da interrupção da competição...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 10:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a vitória do Palmeiras sobre a Ferroviária, por 2×0, neste domingo (14), o auxiliar técnico João Martins concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a sequência do planejamento do Palmeiras em meio a indecisão a respeito da paralisação do Paulistão 2021.Ele explicou que, enquanto a problemática não é resolvida assertivamente, resta à equipe dar seguimento à preparação para os compromissos da temporada.
– Amanhã tem treino às 10h ainda sem decisões. Ou seja, não podemos não trabalhar na espera de decisões. Vamos trabalhar como se tivesse jogo no campo do São Bento. Não faremos diferente. Somos funcionários e vamos acatar ordens de quem decide – afirmou o comandante português.João também foi perguntado em relação à comunicação com o treinador Abel Ferreira, que está em Portugal com a família, passando o recesso concedido após o final da temporada de 2020. O auxiliar respondeu que o contato é diário e os meios virtuais auxiliam na praticidade.– O contato é diariamente. E tem sido simples. Para nos entendermos não precisamos de grande coisa. Trabalhamos há muitos anos juntos e não mudamos nada, fazemos tudo igual. Quando é necessário, ligamos ou ele liga. Fazemos reuniões virtuais. Hoje em dia com as novas tecnologias conseguimos estar em qualquer lugar do mundo facilmente – encerrou.
Ainda sem saber se irá a campo nessa quarta-feira (17), às 19h, contra o São Bento, o Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira (15), às 10h, para dar seguimento aos treinamentos desse início de temporada.

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