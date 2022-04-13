João Martins fala em 'equilíbrio' ao analisar Navarro e aconselha goleador do Palmeiras

O Palmeiras fez um resultado elástico em cima do Independiente Petrolero-BOL, nesta noite, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Libertadores-2022. O placar de 8 a 1 foi especial para Rafael Navarro, que vinha sendo cobrado e marcou quatro vezes na goleada. Agora, de acordo com a comissão técnica, é preciso ter equilíbrio na análise dessas atuações e atenção aos "amigos".GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, falou do desempenho do centroavante diante do adversário boliviano. Substituindo o português, que está suspenso, o profissional falou em equilíbrio para julgar as atuações dos jogadores palmeirenses, seja fazendo gols ou não.

- Sabemos que tem que haver sempre um equilíbrio, faz parte do nosso trabalho. Não é porque ficou 13 jogos sem marcar que é o pior do mundo, nem agora que fez seis gols em dois jogos é o melhor do mundo. Faz parte do nosso trabalho passar esse equilíbrio aos atletas. Em alguns jogos, ficamos muito contentes com o Navarro, independentemente dele ter feito gol ou não.Sem ainda o centroavante pedido como reforço, a comissão técnica aposta no elenco que tem para seguir vencendo os jogos e campeonatos. Navarro, que chegou nesta temporada, é mais um que tem a confiança dos profissionais portugueses, que sabiam que ele desencantaria mais cedo ou mais tarde.

- Sabíamos que o centroavante tem essa pressão de fazer gols, mas a vida do treinador é saber lidar com isso e ser equilibrado em todos os níveis. Não houve nada de diferente, o que há é trabalhar diariamente e confiar nos jogadores que temos. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde os gols sairiam, porque é um jogador com muita qualidade, especial - disse o auxiliar.

Por fim, João Martins optou por dar um conselho para Rafael Navarro depois desses quatro gols marcados pelo Palmeiras. Segundo o português, o momento é de ler pouco o que escrevem, ficar atento aos "amigos" que aparecem apenas nos bons momentos e focar nos verdadeiros parceiros.

- Uma coisa que não pode fazer é ler muito. Certeza que amanhã o celular vai ter muitas mensagens. O que sempre dizíamos era para responder quem mandava mensagens quando não fazia gol, porque esses são os que estão em todos os momentos. Quando os jogadores estão bem, todo mundo aparece. Quando as coisas não vão vem, são os verdadeiros que lá estarão - concluiu.

Com seis pontos e 12 gols em dois jogos dessa fase de grupos, o Palmeiras segue confirmando seu favoritismo no Grupo A da Libertadores, competição pela qual o time só voltará a jogar no dia 27 de abril, diante do Emelec-EQU, fora de casa. Neste sábado, porém, o Verdão retoma a disputa do Brasileirão-2022 ao pegar o Goiás, fora de casa, pela segunda rodada do campeonato.