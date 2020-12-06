João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, exalta desempenho do Palmeiras: 'Fizemos de tudo pra ganhar'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entrou em campo, neste sábado (05), e empatou o clássico contra o Santos em 2 a 2. Após o embate, o auxiliar João Martins concedeu uma entrevista coletiva, já que o treinador Abel Ferreira testou positivo para a Covid-19, na qual comentou sobre o resultado do confronto.

​- Claro que queríamos ter ganho. Trabalhamos sempre pra isso, mas quando não consegue ganhar, é bom não perder. Continuamos numa série boa, foi mais um jogo, mais uma luta. Um clássico que sabíamos que seria difícil, que teríamos de andar nos limites, mas vamos fortalecidos. Vamos descansar, recuperar, trabalhar bem. Segunda-feira mais uma viagem e terça-feira queremos ter um resultado positivo.Confira a tabela do Brasileirão​

Além disso, o João Martins completou, fazendo uma breve análise do desempenho ofensivo da equipe.

​- Cada jogo é um jogo. Sabíamos das dificuldades que teríamos hoje, jogando fora nesse clássico. Sabíamos que seria um jogo de muito duelo pelo espaço, muita luta, o gramado também estava difícil. Nem sempre conseguimos criar dez, 12 oportunidades de golo, hoje conseguimos fazer mais dois. Dentro de tudo, conseguimos ter um resultado positivo e fizemos tudo pra tentar ganhar o jogo.