João Lucas é anunciado pelo Cuiabá e fala sobre passagem no Flamengo: 'Foi uma grande experiência'

Crédito: Divulgação/Cuiabá

Após uma longa negociação - de idas e vindas -, enfim João Lucas foi anunciado como reforço do Cuiabá nesta terça-feira. O lateral-direito de 23 anos foi emprestado pelo Flamengo até o fim de 2021 e chega para a disputa da Série A no clube mato-grossense. Em nota publicado pelo Cuiabá, João Lucas destaca a experiência vivida no clube rubro-negro desde 2019.

+ Flamengo concretiza a sexta saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barca- Foi uma grande experiência defender o Flamengo nestas duas últimas temporadas, quando conquistamos títulos importantes, mas chego ao Cuiabá com muita disposição em ajudar o clube a fazer uma grande Série A.

João Lucas foi contratado pelo Flamengo após se destacar pelo Bangu no Carioca de 2019. No Rubro-Negro, ele fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2019 e do Brasileirão em 2019 e 2020, além da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil 2020 e do Carioca em 2020. No Cuiabá, João Lucas reencontrará o volante Pepê, que foi seu companheiro no Flamengo.

– Falei com o Pepê e ele me deu referências muito boas sobre o Cuiabá. Também conheço o Marllon, que foi outro que me falou muito bem do clube. Chego respeitando quem já está aqui e espero ajudar da melhor maneira possível – finalizou.