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João Lucas é anunciado pelo Cuiabá e fala sobre passagem no Flamengo: 'Foi uma grande experiência'

Lateral-direito ficará emprestado ao clube do Mato-Grosso até o fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 20:32

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 20:32

Crédito: Divulgação/Cuiabá
Após uma longa negociação - de idas e vindas -, enfim João Lucas foi anunciado como reforço do Cuiabá nesta terça-feira. O lateral-direito de 23 anos foi emprestado pelo Flamengo até o fim de 2021 e chega para a disputa da Série A no clube mato-grossense. Em nota publicado pelo Cuiabá, João Lucas destaca a experiência vivida no clube rubro-negro desde 2019.
+ Flamengo concretiza a sexta saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barca- Foi uma grande experiência defender o Flamengo nestas duas últimas temporadas, quando conquistamos títulos importantes, mas chego ao Cuiabá com muita disposição em ajudar o clube a fazer uma grande Série A.
João Lucas foi contratado pelo Flamengo após se destacar pelo Bangu no Carioca de 2019. No Rubro-Negro, ele fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2019 e do Brasileirão em 2019 e 2020, além da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil 2020 e do Carioca em 2020. No Cuiabá, João Lucas reencontrará o volante Pepê, que foi seu companheiro no Flamengo.
– Falei com o Pepê e ele me deu referências muito boas sobre o Cuiabá. Também conheço o Marllon, que foi outro que me falou muito bem do clube. Chego respeitando quem já está aqui e espero ajudar da melhor maneira possível – finalizou.
No contrato de empréstimo ficou acordado que o Cuiabá arcará integralmente com os salários do jogador, mas não terá opção de compra. Para concretizar a negociação e não correr o risco de perder o atleta de graça, o Flamengo estendeu o contrato com João Lucas até junho de 2022.

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