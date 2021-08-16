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futebol

João Doria confirma volta de público aos estádios de São Paulo a partir de 1º de novembro

Dória ainda trabalha para desenvolver um protocolo seguro para a volta da torcida aos estádios de São Paulo...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 16:25
Crédito: Reprodução/TV Cultura
O governador de São Paulo, João Doria, confirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) que os estádios do estado poderão receber público novamente a partir do dia 1º de novembro de 2021.
Brasileirão conta com 24 jogadores com experiência em Copas do Mundo
O mandatário não especificou como serão os protocolos para a reabertura dos estádios, e disse que a volta gradual só será possível graças à vacinação contra o coronavírus no estado.
- O futebol terá também o seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a Fórmula 1, para garantir a volta gradual e segura das torcidas aos estádios de futebol. Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). - disse Doria.
Há duas semanas atrás, Corinthians, Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Santos se manifestaram em conjunto contra uma decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que autorizou a presença de público em jogos do Flamengo em competições da CBF em cidades onde há autorização.
SIMULE O CAMINHO DAS EQUIPES BRASILEIRAS NA LIBERTADORESNa mesma coletiva, Dória informou que para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, disputado no autódromo de Interlagos com previsão para 7 de novembro, a expectativa é de 100% de lugares ocupados.
Ele comunicou que para o GP São Paulo será exigido comprovante de vacinação para poder entrar no evento.

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