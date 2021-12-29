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João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Míster com o elenco do Benfica

Assistente técnico era visto pelos atletas como um espião do JJ. Além disso, o plantel dos Encarnados não gostou da arrogância no trato com os atletas...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 11:47

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:47

João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve um papel fundamental no desgaste na relação entre a comissão técnica do Míster com o elenco do Benfica, segundo o "Record". O assistente era visto pelo plantel como um espião e uma persona non grata entre os atletas.De acordo com a apuração, o auxiliar ouvia informações do elenco e as levava para Jorge Jesus, porém ela eram veiculadas de forma adulterada. Além disso, os jogadores consideravam que João de Deus mantinha uma relação de prepotência e arrogância no trato com os atletas, que não suportavam o comportamento do assistente.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Já a relação do elenco do Benfica com Jorge Jesus começou a se deteriorar nas últimas semanas, embora o respeito tenha sido mantido durante quase toda a segunda passagem do Míster pelas Águias. No entanto, o grupo se revoltou com JJ nesta semana após o comandante determinar que Pizzi iria treinar separado do grupo por conta de alguns insultos do meia após a derrota para o Porto pela Taça de Portugal.
Com a demissão de Jorge Jesus, o Benfica anunciou que Nélson Veríssimo, ex-técnico do Benfica B, irá dirigir a equipe principal das Águias até o fim da temporada. O clube se encontra nas oitavas de final da Champions League, em 3º lugar no Campeonato Português e na semifinal da Taça da Liga.
Crédito: JoãodeDeusnãoeraqueridoentreosjogadoresdoBenfica(Foto:Divulgação/Benfica/Siteoficial

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