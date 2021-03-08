Joan Laporta se reúne com empresários de Alaba

Joan Laporta, presidente do Barcelona eleito no último domingo, se reuniu com os empresários de Alaba na última semana, revelou o jornal “As”. O mandatário pediu para que os agentes aguardassem o resultado das eleições do clube para realizar uma proposta formal e que o atleta possa vestir a camisa culé na próxima temporada.No entanto, antes de realizar qualquer oferta pela contratação de um jogador ou renovação contratual de quem já está no clube, Laporta irá realizar uma auditoria para conhecer a situação econômica do Barça. O clube enfrenta graves problemas financeiros por conta da falta de arrecadação de dinheiro neste período de pandemia.