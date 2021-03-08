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Joan Laporta se reúne com empresários de Alaba

Novo presidente do Barcelona esteve em reunião com os dois agentes do jogador na última semana e pode realizar proposta formal pelo atleta após auditoria...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:40

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 08:40
Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
Joan Laporta, presidente do Barcelona eleito no último domingo, se reuniu com os empresários de Alaba na última semana, revelou o jornal “As”. O mandatário pediu para que os agentes aguardassem o resultado das eleições do clube para realizar uma proposta formal e que o atleta possa vestir a camisa culé na próxima temporada.No entanto, antes de realizar qualquer oferta pela contratação de um jogador ou renovação contratual de quem já está no clube, Laporta irá realizar uma auditoria para conhecer a situação econômica do Barça. O clube enfrenta graves problemas financeiros por conta da falta de arrecadação de dinheiro neste período de pandemia.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Além da crise, o novo presidente irá encontrar fortes concorrentes na disputa pelo lateral esquerdo, mas que também pode atuar na zaga. O Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United são os principais times que estão interessados no camisa 27. Alaba só deve definir seu futuro após o fim da temporada com o Bayern.

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