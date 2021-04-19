Jô volta a marcar pelo Corinthians após sete jogos e diz que lance é treinado no dia a dia

Acabou o jejum! Centroavante vive de gols e Jô já estava há sete partidas sem marcar o seu. Porém, neste domingo (18), o jogador foi às redes, anotando o segundo gol do Corinthians, na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, na sexta rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.
Foi o segundo tento anotado pelo camisa 77 nesta temporada. O primeiro, havia acontecido há mais de um mês, no dia 7 de março, quando o atleta saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória, de virada, por 2 a 1, o Timão sobre a Ponte Preta, em Itaquera, pela terceira rodada do Estadual.
A partir dali, foram sete jogos, cinco como titular e dois entrando no decorrer da partida, sem desencantar. A má fase fez com que o experiente atacante ganhasse a sombra de Cauê, prata da casa, promovido neste ano, e que fez o gol da vitória corintiana no 1 a 0 contra o Guarani, no último domingo (11), em Campinas.
Leitura do gol
No primeiro tempo, Jô já havia acertado uma bola na trave, após ganhar, mesmo no chão, uma dividia contra o marcador. Já aos 19 minutos da etapa final, aproveitou um cruzamento rasteiro de Camacho, pela direita, e de primeira garantiu o triunfo ao Corinthians, no último laboratório que o técnico Vagner Mancini fez antes da estreia na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), às 21h30, contra o River Plate (PAR), pela primeira rodada do grupo E do torneio continental.
O atacante explicou o lance do gol, afirmou que o movimento é treinado no dia a dia e parabenizou os companheiros pela construção.
– Bola de primeiro pau, você tem que tentar antecipar o zagueiro. A gente vem treinando isso, bola atravessada, o Camacho foi muito feliz no passe. Parabenizar a equipe, a gente treina junto, o que prova o poder de grupo, de concentração, de fazer aquilo que é treinado, por isso fizemos mais uma bela partida e assim conseguimos sair com a vitória – afirmou o centroavante ao gim da partida, ao Premiere.
De acordo com o SofaScore, Jô finalizou três vezes contra o Ituano: um gol, uma bola na trave e um chute para fora. O jogador foi o terceiro com melhor aproveitamento nos passes, 90,5%, ficando atrás apenas de Otero e Camacho.