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futebol

Jô vive seu maior jejum de gols no Corinthians desde 2005

Atacante, esperança de gols da equipe, não marca há seis jogos, a pior sequência pelo clube desde sua primeira passagem, entre 2003 e 2005. Último tento foi há mais de um mês...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 14:29

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 14:29

O Corinthians não vive uma boa fase na temporada. A equipe está perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 15ª posição e não vem conseguindo fazer muitos gols nas partidas. Nos últimos quatro jogos, os comandados de Dyego Coelho fizeram apenas um gol, no empate contra o Santos, por 1 a 1, na Neo Química Arena. Com tanta dificuldade para criar no setor ofensivo, os números de atacantes do Timão não são bons. Prova disso é a falta de gols de Jô, principal peça no sistema de ataque da equipe. O camisa 77 não marca há seis jogos, pior sequência desde que sua primeira passagem, entre os anos de 2003 e 2005.
Há mais de um mês que Jô não balança as redes. O último gol marcado por ele foi contra o Botafogo, dia 05 de setembro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante marcou o gol de empate por 2 a 2, na Neo Química Arena. A fase dele vinha sendo boa. Eram cinco gols marcados em onze jogos desde o seu retorno.
Contratado na paralisação por conta da pandemia de Covid-19, Jô começou bem sua terceira passagem pelo clube, marcando logo na estreia contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele ainda marcou o gol que levou a decisão do estadual pros pênaltis contra o Palmeiras. Jô não marca gols há mais de um mês (Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians0

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