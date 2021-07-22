Jô tem carro apedrejado por torcedores do Corinthians em saída de evento com a família

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O atacante Jô teve o seu carro apedrejado por torcedores do Corinthians na noite da última quarta-feira (21), após sair de uma Convenção de Vendas em um shopping na Zona Leste de São Paulo. O jogador estava acompanhado da sua família.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, alguns corintianos fazem alusão à Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada corintiana, e perseguem o veículo do atacante durante alguns metros.

Após verem stories do camisa 77 no local, onde também acontecia a apresentação de um grupo de pagode, torcedores foram até o local cobrar satisfações do atleta.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDe acordo com Jô, através das suas redes sociais, ele e a esposa são franqueados de uma loja de roupa no centro de vendas e estavam participando do encerramento de um evento onde marcaram presença durante toda a semana.