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Jô tem carro apedrejado por torcedores do Corinthians em saída de evento com a família

Em desabafo nas redes sociais, atacante pediu respeito e disse que esposa está abalada após o ocorrido. Timão divulgou nota repudiando a ação...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 17:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O atacante Jô teve o seu carro apedrejado por torcedores do Corinthians na noite da última quarta-feira (21), após sair de uma Convenção de Vendas em um shopping na Zona Leste de São Paulo. O jogador estava acompanhado da sua família.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, alguns corintianos fazem alusão à Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada corintiana, e perseguem o veículo do atacante durante alguns metros.
Após verem stories do camisa 77 no local, onde também acontecia a apresentação de um grupo de pagode, torcedores foram até o local cobrar satisfações do atleta.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDe acordo com Jô, através das suas redes sociais, ele e a esposa são franqueados de uma loja de roupa no centro de vendas e estavam participando do encerramento de um evento onde marcaram presença durante toda a semana.
- Cobrança de torcida não deve ser feita dessa maneira. Respeitem à mim e à minha família – escreveu o atacante em um trecho. Através de uma nota, o Corinthians se posicionou repudiando as atitudes contra o camisa 77, afirmado, inclusive, que está prestando assistência ao atleta e a sua família, e também se comprometendo a redobrar o empenho na luta quanto ao fim da intolerância no futebol.

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