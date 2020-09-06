Jô supera Neto na lista de artilheiros do Corinthians em Brasileiros

O Corinthians teve dificuldades para empatar com o Botafogo, neste sábado, na renomeada Neo Química Arena. O gol de Jô, que decretou o 2 a 2, saiu já aos 48 minutos do 2º tempo, garantindo ao menos um ponto para a equipe paulista. O atacante já havia carimbado a trave em uma outra oportunidade.
Com o tento anotado, Jô se isolou como o 4º maior artilheiro do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro, com 34 gols. O camisa 77 deixou para trás ninguém menos do que Neto, ídolo do clube e campeão brasileiro em 1990, que marcou 33 vezes. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º - Marcelinho Carioca - 52 gols em 127 jogos2º - Sócrates - 41 gols em 59 jogos3º - Geraldão - 35 gols em 112 jogos4º - Jô - 34 gols em 122 jogos5º - Neto - 33 gols em 88 jogos6º - Gil - 31 gols em 134 jogos7º - Luizão - 29 gols em 42 jogos8º - Casagrande - 28 gols em 97 jogos9º - Jadson - 27 gols em 136 jogos10º - Rivelino - 26 gols em 66 jogos