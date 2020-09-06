Jô supera Neto na lista de artilheiros do Corinthians em Brasileiros

Crédito: Jô marcou o gol de empate nos acréscimos (Vitor Silva/Botafogo

O Corinthians teve dificuldades para empatar com o Botafogo, neste sábado, na renomeada Neo Química Arena. O gol de Jô, que decretou o 2 a 2, saiu já aos 48 minutos do 2º tempo, garantindo ao menos um ponto para a equipe paulista. O atacante já havia carimbado a trave em uma outra oportunidade.

Com o tento anotado, Jô se isolou como o 4º maior artilheiro do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro, com 34 gols. O camisa 77 deixou para trás ninguém menos do que Neto, ídolo do clube e campeão brasileiro em 1990, que marcou 33 vezes. Confira o top 10:

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