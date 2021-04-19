Jô se torna o 3º maior artilheiro do Corinthians neste século

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Tentando reconquistar o seu espaço no time titular do Corinthians, Jô voltou a balançar as redes neste domingo. O centroavante marcou o segundo gol do time na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano e, de quebra, se tornou o terceiro maior artilheiro do clube neste século, empatado com Gil.

Em sua terceira passagem pelo Parque São Jorge, o centroavante atingiu a marca de 53 bolas na rede em 223 atuações pela equipe paulista. Agora falta apenas mais um gol para igualar com Paolo Guerrero, na 2ª posição, e mais três para empatar com Dentinho na ponta do ranking. Confira o top 10:

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