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futebol

Jô se torna o 3º maior artilheiro do Corinthians neste século

Atacante marcou o segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Ituano...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 06:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 06:15
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Tentando reconquistar o seu espaço no time titular do Corinthians, Jô voltou a balançar as redes neste domingo. O centroavante marcou o segundo gol do time na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano e, de quebra, se tornou o terceiro maior artilheiro do clube neste século, empatado com Gil.
Em sua terceira passagem pelo Parque São Jorge, o centroavante atingiu a marca de 53 bolas na rede em 223 atuações pela equipe paulista. Agora falta apenas mais um gol para igualar com Paolo Guerrero, na 2ª posição, e mais três para empatar com Dentinho na ponta do ranking. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NO SÉCULO XXI:
1º – Dentinho – 55 gols em 187 jogos2º – Guerrero – 54 gols em 130 jogos3º – Jô – 53 gols em 233 jogos Gil – 53 gols em 241 jogos5º – Liedson – 50 gols em 111 jogosJadson – 50 gols em 245 jogos7º – Tévez – 46 gols em 78 jogos8º – Chicão – 42 gols em 247 jogos9º – Elias – 41 gols em 253 jogos10º – Romero – 38 gols em 222 jogos

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