Jô se recupera de lesão e volta a ficar à disposição no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Jô foi a novidade do Corinthians no treinamento desta sexta-feira (18), no CT Joaquim Grava. O atacante se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e está à disposição do Alvinegro para o duelo contra o Bahia, neste domingo (20), às 16h, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o app de resultados do LANCE! O jogador se lesionou na véspera da derrota corintiana por 2 a 1, de virada, para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (16), pela quarta partida do Brasileiro, e ficou de fora do confronto.

Em uma má fase, o camisa 77 não tem sido figura constante no time titular. Desde a chegada do técnico Sylvinho ao Timão, há cerca de um mês, o profissional tem optado por uma escalação sem centroavante, e geralmente tem colocado Luan para atuar como falso 9.