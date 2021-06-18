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futebol

Jô se recupera de lesão e volta a ficar à disposição no Corinthians

Atacante havia ficado de fora da derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (16), por conta de um problema na panturrilha...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 18:51

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:51

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Jô foi a novidade do Corinthians no treinamento desta sexta-feira (18), no CT Joaquim Grava. O atacante se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e está à disposição do Alvinegro para o duelo contra o Bahia, neste domingo (20), às 16h, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o app de resultados do LANCE! O jogador se lesionou na véspera da derrota corintiana por 2 a 1, de virada, para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (16), pela quarta partida do Brasileiro, e ficou de fora do confronto.
Em uma má fase, o camisa 77 não tem sido figura constante no time titular. Desde a chegada do técnico Sylvinho ao Timão, há cerca de um mês, o profissional tem optado por uma escalação sem centroavante, e geralmente tem colocado Luan para atuar como falso 9.
Em sua terceira passagem pelo Corinthians, Jô, que tem 34 anos, soma 235 partidas e 54 gols. Nesta temporada, são 22 jogos, 12 deles como titular, e três tentos anotados.

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