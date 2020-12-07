Jô recebe homenagem pelos 200 jogos com a camisa do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após dois dias de folga, o atacante Jô recebeu uma homenagem da diretoria do Corinthians por conta de seus 200 jogos com a camisa do clube. A entrega da placa e do manto foi feita por Edu Ferreira, diretor adjunto, e Vilson Menezes, gerente de futebol.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

O centroavante atingiu essa marca significativa no duelo com o Fortaleza, na última quarta-feira, que terminou empatado em 0 a 0, no Castelão. Apesar de ter sido uma partida histórica para o corintiano, acabou ficando marcada também pela sua expulsão no segundo tempo, após entrevero com um adversário. Sendo assim, ele está fora do duelo com o São Paulo, no domingo.