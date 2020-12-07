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Jô recebe homenagem pelos 200 jogos com a camisa do Corinthians

Atacante atingiu a marca na última quarta-feira, diante do Fortaleza, e nesta segunda recebeu da diretoria uma camisa comemorativa em alusão ao importante número...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 18:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após dois dias de folga, o atacante Jô recebeu uma homenagem da diretoria do Corinthians por conta de seus 200 jogos com a camisa do clube. A entrega da placa e do manto foi feita por Edu Ferreira, diretor adjunto, e Vilson Menezes, gerente de futebol.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
O centroavante atingiu essa marca significativa no duelo com o Fortaleza, na última quarta-feira, que terminou empatado em 0 a 0, no Castelão. Apesar de ter sido uma partida histórica para o corintiano, acabou ficando marcada também pela sua expulsão no segundo tempo, após entrevero com um adversário. Sendo assim, ele está fora do duelo com o São Paulo, no domingo.
Formado pelas categorias de base do Timão, Jô está em sua terceira passagem pelo clube. A primeira, entre 2003 e 2005, quando foi promovido para o profissional, a segunda, em 2017, quando foi campeão paulista e brasileiro, e a terceira, agora em 2020, em que ajudou a levar a equipe a uma improvável final estadual, na qual foi decisivo para que o jogo fosse para a decisão por pênaltis.

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