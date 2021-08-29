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Jô passa Sócrates no ranking de artilheiros do Corinthians na história do Brasileiro

Atacante fez o gol da vitória sobre o Grêmio...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 23:02

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 23:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Num jogo de poucas oportunidades entre Grêmio e Corinthians, neste sábado, o que definiu o placar foi a qualidade de Jô no jogo aéreo. O centroavante corintiano subiu mais alto que a defesa gaúcha para marcar o gol único da partida, garantindo três pontos importantes para a equipe paulista, 6ª colocada do Campeonato Brasileiro.
De quebra, o atacante ainda alcançou uma marca histórica. Se isolou como o 2º maior artilheiro do Corinthians em todos os tempos na principal competição nacional do Brasil. O experiente jogador, de 34 anos, superou ninguém menos do que Sócrates, um dos maiores ídolos da história do clube.
Com o tento sobre o Tricolor, Jô chega à marca de 42 bolas na rede em 160 jogos. O 'Doutor', como era conhecido Sócrates, no entanto, entrou em campo apenas 59 vezes para marcar em 41 oportunidades. Quem lidera a lista, ainda com folga, é Marcelinho Carioca. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NO BRASILEIRO
1º - Marcelinho Carioca - 52 gols2º - Jô - 42 gols3º - Sócrates - 41 gols4º - Rivelino - 39 gols5º - Geraldão - 35 gols6º - Neto - 33 gols7º - Gil - 31 gols8º - Luizão - 29 gols9º - Casagrande - 28 gols10º - Jadson - 27 gols

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