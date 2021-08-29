Jô passa Sócrates no ranking de artilheiros do Corinthians na história do Brasileiro

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Num jogo de poucas oportunidades entre Grêmio e Corinthians, neste sábado, o que definiu o placar foi a qualidade de Jô no jogo aéreo. O centroavante corintiano subiu mais alto que a defesa gaúcha para marcar o gol único da partida, garantindo três pontos importantes para a equipe paulista, 6ª colocada do Campeonato Brasileiro.

De quebra, o atacante ainda alcançou uma marca histórica. Se isolou como o 2º maior artilheiro do Corinthians em todos os tempos na principal competição nacional do Brasil. O experiente jogador, de 34 anos, superou ninguém menos do que Sócrates, um dos maiores ídolos da história do clube.

Com o tento sobre o Tricolor, Jô chega à marca de 42 bolas na rede em 160 jogos. O 'Doutor', como era conhecido Sócrates, no entanto, entrou em campo apenas 59 vezes para marcar em 41 oportunidades. Quem lidera a lista, ainda com folga, é Marcelinho Carioca. Confira o top 10:

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