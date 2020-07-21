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Jô não aparece no BID e está fora do Dérbi; Léo Natel já pode ser inscrito

Prazo para registrar o centroavante na CBF terminou às 19h desta segunda e ele não enfrenta o Palmeiras. Agora só será inscrito se o time for para as quartas do Paulistão...
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Publicado em 

20 jul 2020 às 22:52

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 22:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A esperança do torcedor do Corinthians em ver Jô no Dérbi da próxima quarta-feira terminou juntamente com o prazo para inscrevê-lo na CBF. Nesta segunda-feira às 19h, era o limite para que o clube colocasse o nome do centroavante no BID, mas a documentação não chegou e ele será mais um desfalque no clássico. Em contrapartida Léo Natel poderá ser inscrito.Sem o nome de Jô no BID publicado até o começo desta noite, o Timão não poderia inscrevê-lo no Campeonato Paulista, cujo prazo para a inserção de novos jogadores termina nesta terça-feira. Agora, o ídolo corintiano só poderá jogar o estadual caso o Alvinegro se classifique para as quartas de final, quando uma nova janela para novos jogadores será aberta pela FPF.
Um dos fatores que teria impossibilitado esse registro é o fuso horário, já que os documentos viriam do Japão, enviados pelo Nagoya Grampus. Mesmo que toda a tramitação seja online, o dia acabou de nascer no continente asiático, dificultando todo o processo da transferência internacional.Em contrapartida, o nome de Léo Natel foi publicado no BID faltando pouco mais de 20 minutos para o encerramento do prazo. Até o fechamento desta reportagem o jogador ainda não havia sido incluído na lista do Paulistão, o que deverá acontecer até amanhã. Ainda não é certo que o recém-contratado já esteja em campo contra o rival, a expectativa é de estrear contra o Oeste.
Danilo Avelar é uma novidade na lista do estadual, uma vez que no início do campeonato, por estar lesionado, não havia sido inscrito e agora já está regularizado. Ele é uma das opções para substituir Pedro Henrique na zaga do Timão. Já o volante Roni, promovido do sub-23, foi incluído na lista B.
Além de Jô, Tiago Nunes tem três desfalques importantes na equipe: Cantillo (Covid-19), Pedro Henrique (vendido), Yony González (devolvido). Assim, uma possível escalação corintiana seria : Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Danilo Avelar), Gil e Sidcley; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.
O Corinthians recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, pela 11ª rodada do Paulistão-2020. Para garantir vaga nas quartas de final da competição, o Timão precisa vencer suas duas partidas restantes nesta fase e torcer para que o Guarani não pontue contra Botafogo-SP e São Paulo.

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