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Jô não aparece em treino do Corinthians e não comunica clube

O atacante seguiria cronograma de recuperação de um problema na coxa, mas não foi ao CT Joaquim Grava...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:35

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:35

O atacante Jô não apareceu no treino do Corinthians, realizado nesta segunda-feira (21), no CT Joaquim Grava.O clube não foi comunicado da ausência e espera a justificativa do jogador sobre o não comparecimento ao trabalho.
> TABELA - Confira os jogos da reta final do Paulistão> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no atual formato do Paulistão
A informação do 'sumiço' de Jô foi publicada inicialmente pelo jornalista João Paulo Cappelanes, do grupo Bandeirantes, através das suas redes sociais, e confirmada pelo LANCE!.
O camisa 77 trata de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixou de fora dos últimos compromisso do Timão, contra Ponte Preta e Palmeiras. O atleta era aguardado no Centro de Treinamentos para seguir o cronograma de recuperação.
Jô completou 35 anos neste domingo (20). Durante esta segunda-feira (21) várias replicações de postagens de felicitações ao centroavante foram publicadas no mecanismo stories do Instagram.
Crédito: JôtemcolecionadopolêmciasemsuaatualpassagempeloTimão(Foto:MarcoGalvão/Fotoarena/Lancepress!

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