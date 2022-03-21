Jô não aparece em treino do Corinthians e não comunica clube

O atacante Jô não apareceu no treino do Corinthians, realizado nesta segunda-feira (21), no CT Joaquim Grava.O clube não foi comunicado da ausência e espera a justificativa do jogador sobre o não comparecimento ao trabalho.

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A informação do 'sumiço' de Jô foi publicada inicialmente pelo jornalista João Paulo Cappelanes, do grupo Bandeirantes, através das suas redes sociais, e confirmada pelo LANCE!.

O camisa 77 trata de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixou de fora dos últimos compromisso do Timão, contra Ponte Preta e Palmeiras. O atleta era aguardado no Centro de Treinamentos para seguir o cronograma de recuperação.

Jô completou 35 anos neste domingo (20). Durante esta segunda-feira (21) várias replicações de postagens de felicitações ao centroavante foram publicadas no mecanismo stories do Instagram.