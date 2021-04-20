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Jô comenta críticas sobre sua forma física no Corinthians: 'Não sou o Jô de 2017, mas posso dar o meu melhor'

Em entrevista para a ESPN, o centroavante do Timão disse não se incomodar com as críticas, no entanto pondera quanto ao fato de estar quatro anos mais velho...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:46
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Um dos principais jogadores do elenco atual do Corinthians, Jô não está em sua melhor fase no clube e isso tem gerado críticas por parte da torcida, que cobra o jogador por melhores apresentações. Ciente dessa insatisfação, o centroavante comentou as críticas e disse entender todas, porém ponderou que aquele Jô de 2017 não existe mais, mas tem dado o seu melhor.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista para a ESPN, na última segunda-feira, Jô foi questionado em relação ao que o torcedor corintiano vem falando de sua forma física. Para ele isso não é um problema atualmente, mas avisa que não é o mesmo de cinco anos atrás e que se adapta ao jogo dentro daquilo que seu corpo permite.
- Não me incomodam as críticas e as comparações, até porque elas são normais no futebol, você ser um jogador de quatro anos atrás, acho que nenhum jogador consegue, eu não sou o Jô que muitos falavam em 2017, mas sou o Jô de 2021 que posso dar o meu melhor para a minha equipe, a idade chega para todo mundo, a minha forma física está muito boa, mas como eu falei, eu não sou o jogador de 4, 5 anos atrás, sou o Jô, que posso dar o meu melhor, fazer coisas diferentes, dentro do que meu corpo hoje permite.Tranquilo quanto ao que pode dar atualmente e com noção de que a torcida alvinegra o cobra por uma suposta falta de mobilidade, Jô diz contar também com o respaldo da diretoria, dos companheiros e da comissão técnica. Segundo ele, toda essa cobrança fica apenas fora de campo e não entra no gramado.
- Lógico que eu aceito as críticas que "perdeu mobilidade", "velocidade", tudo natural, mas sempre vou fazer o meu melhor dentro daquilo que eu consigo hoje, com 34 anos, eu tenho certeza que consigo fazer muitas coisas boas, então é isso que eu coloco na minha cabeça, eu tenho respaldo da diretoria, dos jogadores e do treinador, então me sinto muito tranquilo, muito feliz sobre isso, mas eu não sou igual ontem, por exemplo, sempre tem algo a aprender conforme passam os dias, então isso é natural, deixo para fora do campo e dentro de campo vou tentar sempre fazer o meu melhor - concluiu.
Jô marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 do Timão sobre o Ituano, no último domingo, pelo Paulistão. Na próxima quinta-feira, diante do River Plate-PAR, fora de casa, na estreia pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o centroavante deve ser titular do ataque na equipe de Vagner Mancini.

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