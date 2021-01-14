Jô chega ao gol 50 pelo Corinthians e projeta 2021 diferente para o clube: 'Começamos com o pé direito'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu o Fluminense por 5 a 0, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, e quem abriu a goleada, marcando o primeiro gol de 2021, foi o artilheiro Jô, que atingiu uma marca histórica ao anotar seu 50º tento com a camisa do clube. Com isso, ele espera que o ano seja diferente para o Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em sua terceira passagem pelo Alvinegro, o centroavante marcou seu sétimo gol desde que retorno, no meio de 2020. Antes disso, ele já havia balançado a rede por 43 vezes com a camisa corintiana: 18 na primeira passagem (entre 2003 e 2005) e 25 na segunda passagem (em 2017). Ao todo, 50 gols e cada vez mais ídolo da Fiel torcida, que já o tem como um dos grandes do clube.

- Queria agradecer a Deus por esses 50 gols com a camisa do Corinthians, são poucos que chegam a esse número, sou muito grato também aos companheiros - disse o camisa 77 após a partida.Além de abrir o placar e garantir esse número histórico, Jô fez o primeiro gol do clube neste ano de 2021, o que pode significar o início de novos tempos, após um 2020 bastante ruim dentro de fora de campo para o Corinthians. Com uma partida extremamente convincente e mais vivo do que nunca na briga por uma vaga na Libertadores, o atacante vê um começo "com o pé direito".

- Foi uma partida maravilhosa, fizemos por merecer, fizemos com que o placar fosse elástico desse jeito. Primeiro gol de 2021 fiquei feliz também, agora espero que este ano seja diferente para a gente, começamos com o pé direito e espero que a gente possa dar muita felicidade para a torcida do Corinthians.