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Jô celebra vitória do Corinthians e gol marcado após polêmica: 'Tenho que responder dentro de campo'

Centroavante esteve ligado ao primeiro gol e marcou o segundo no triunfo por 2 a 1 do Timão sobre o Sport e aproveitou para reforçar seu respeito ao clube e aos torcedores...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 21:39
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após três derrotas consecutivas em casa, o Corinthians voltou a vencer na Neo Química Arena e teve a participação direta de Jô nesses três pontos somados com o 2 a 1 sobre o Sport, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. O centroavante, que esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias, deu a resposta que o torcedor queria dentro de campo e teve grande atuação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para o Premiere na saída do gramado, o camisa 77 do Timão celebrou o resultado e o gol que marcou no segundo tempo, aproveitando desviou de Gil em cobrança de escanteio de Mateus Vital. Ele ainda estava no lance em que Iago Maidana marcou contra, no fim do primeiro tempo. Para ele, a queda de desempenho no segundo tempo foi natural e o time se esforçou.
- A equipe vinha fazendo um bom primeiro empo, no finalzinho ali desconcentramos, mas voltamos atentos e conseguimos o segundo gol. Depois é natural baixar, tomar pressão, mas com a maturidade, com determinação que o Corinthians pede, com entrega, todo mundo saiu do campo desgastado, cansado, mas com os três pontos. Está todo mundo de parabéns.Depois da polêmica sobre o uso de uma chuteira supostamente verde diante do Bahia, no último domingo, o que gerou uma multa para ele, Jô reforçou seu respeito pelo clube e pelos torcedores e sabe que no Corinthians a resposta tem que vir dentro de campo, como ele fez nesta quinta-feira, contra o Sport.
- Me sinto tranquilo, sou um cara do bem, um cara que sempre procuro ajudar a todos, cresci dentro do clube, conheço bem a história, respeito a todos, respeito a torcida. Claro que existe cobrança, é natural o torcedor cobrar, eu sei como é, e eu tenho que responder dentro de campo. Fui feliz em fazer o gol e dar essa vitória para a torcida que merece - concluiu.
Com a vitória, o Corinthians foi a oito pontos no Brasileirão e subiu para a 10ª posição na tabela de classificação. Agora, o time de Jô enfrenta o Fluminense, no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pela 7ª rodada do campeonato.

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