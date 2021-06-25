Jô celebra vitória do Corinthians e gol marcado após polêmica: 'Tenho que responder dentro de campo'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após três derrotas consecutivas em casa, o Corinthians voltou a vencer na Neo Química Arena e teve a participação direta de Jô nesses três pontos somados com o 2 a 1 sobre o Sport, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. O centroavante, que esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias, deu a resposta que o torcedor queria dentro de campo e teve grande atuação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o Premiere na saída do gramado, o camisa 77 do Timão celebrou o resultado e o gol que marcou no segundo tempo, aproveitando desviou de Gil em cobrança de escanteio de Mateus Vital. Ele ainda estava no lance em que Iago Maidana marcou contra, no fim do primeiro tempo. Para ele, a queda de desempenho no segundo tempo foi natural e o time se esforçou.

- A equipe vinha fazendo um bom primeiro empo, no finalzinho ali desconcentramos, mas voltamos atentos e conseguimos o segundo gol. Depois é natural baixar, tomar pressão, mas com a maturidade, com determinação que o Corinthians pede, com entrega, todo mundo saiu do campo desgastado, cansado, mas com os três pontos. Está todo mundo de parabéns.Depois da polêmica sobre o uso de uma chuteira supostamente verde diante do Bahia, no último domingo, o que gerou uma multa para ele, Jô reforçou seu respeito pelo clube e pelos torcedores e sabe que no Corinthians a resposta tem que vir dentro de campo, como ele fez nesta quinta-feira, contra o Sport.

- Me sinto tranquilo, sou um cara do bem, um cara que sempre procuro ajudar a todos, cresci dentro do clube, conheço bem a história, respeito a todos, respeito a torcida. Claro que existe cobrança, é natural o torcedor cobrar, eu sei como é, e eu tenho que responder dentro de campo. Fui feliz em fazer o gol e dar essa vitória para a torcida que merece - concluiu.