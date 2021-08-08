Jô avalia clássico entre Santos e Corinthians como equilibrado, mas alerta: Faltou calma no último passe'

O atacante Jô viu equilíbrio no clássico entre Santos e Corinthians, que terminou empatado em 0 a 0, neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
- Fizemos um jogo equilibrado, controlado. Sabíamos que eles tinham a posse, então tiramos a velocidade. Faltou um pouco de calma no último passe e na finalização. Temos que continuar, o campeonato é muito difícil. Temos de seguir com a cabeça erguida e trabalhando - disse o camisa 77 na saída de campo ao Grupo Globo.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO centroavante corintiano chegou a ir às redes no Clássico Alvinegro, mas o tento, anotado no início do segundo tempo, foi anulado após intervenção da arbitragem de vídeo.
O Timão teve menos posse de bola que o Peixe, 43% contra 57%, mas as principais oportunidades do jogo foram corintianas, que obrigou o goleiro santista, João Paulo, a fazer, pelo menos, quatro boas defesas.
Além das boas chances e do gol anulado, o Corinthians teve um pênalti inicialmente marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que voltou a decisão após consultar o monitor do VAR.