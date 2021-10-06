Jô, atacante do Corinthians, se torna o maior artilheiro da história da Neo Química Arena

Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

A vitória do Corinthians por 3 a 1 diante do Bahia marcou um momento importante para a carreira do atacante Jô. Diante da torcida corintiana, que voltou ao estádio, o camisa 77 se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 28 gols marcados no estádio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Jô estava empatado com o paraguaio Ángel Romero desde o dia 3 de julho, quando marcou seu 27º gol no estádio corintiano durante o empate por 1 a 1 contra o Internacional.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Gabriel Pereira fez jogada individual pelo lado direito do ataque e chutou para o gol, parando na defesa de Matheus Claus. O goleiro, porém, deu o rebote e Jô fez o gol, com direito à bola atingir o travessão antes de entrar. Foi o terceiro gol da equipe na partida.

Com isso, o camisa 77 chegou aos 28 gols no estádio, se tornando o maior artilheiro da história da Neo Química Arena.Em sua passagem em 2017, o jogador marcou 17 gols no estádio que, na época, ainda não tinha seu nome atual. De volta à equipe em 2020, o atacante fez mais cinco gols na Arena, chegando aos 22 gols.