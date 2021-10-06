Jô, atacante do Corinthians, se torna o maior artilheiro da história da Neo Química Arena

A vitória do Corinthians por 3 a 1 diante do Bahia marcou um momento importante para a carreira do atacante Jô. Diante da torcida corintiana, que voltou ao estádio, o camisa 77 se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 28 gols marcados no estádio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Jô estava empatado com o paraguaio Ángel Romero desde o dia 3 de julho, quando marcou seu 27º gol no estádio corintiano durante o empate por 1 a 1 contra o Internacional.
Aos 24 minutos do segundo tempo, Gabriel Pereira fez jogada individual pelo lado direito do ataque e chutou para o gol, parando na defesa de Matheus Claus. O goleiro, porém, deu o rebote e Jô fez o gol, com direito à bola atingir o travessão antes de entrar. Foi o terceiro gol da equipe na partida.
Com isso, o camisa 77 chegou aos 28 gols no estádio, se tornando o maior artilheiro da história da Neo Química Arena.Em sua passagem em 2017, o jogador marcou 17 gols no estádio que, na época, ainda não tinha seu nome atual. De volta à equipe em 2020, o atacante fez mais cinco gols na Arena, chegando aos 22 gols.
Assim, os seis gols que marcou na atual temporada colocaram Jô como artilheiro do estádio do Corinthians, com 28 gols marcados em 68 partidas que disputou na Neo Química Arena.