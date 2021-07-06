Jô alerta necessidade do Corinthians buscar resultados fora de casa: 'Temos que buscar os pontos'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O atacante Jô acredita que o Corinthians desperdiçou pontos ao empatar as duas últimas partidas, contra São Paulo e Internacional, jogando fora de casa. Por isso, para o centroavante, o Timão terá que buscar os resultados fora de casa contra Chapecoense e Fortaleza, próximos adversários do clube.

– A gente teve dos jogos em casa e talvez não é o que a gente imaginava, que tínhamos que fazer de quatro a seis pontos, só que deixamos escapar e empatamos as duas em casa. Temos que ir fora buscar esses pontos. É difícil a Chapecoense lá, já tive oportunidade e jogar lá, time de muita força – disse o jogador à Corinthians TV.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO camisa 77 entende que vitórias consecutivas no Brasileirão pode colocar o Time do Povo, hoje 13º na classificação, em uma condição melhor no campeonato.

– Temos que ir com cautela, mas buscar o resultado para não ficarmos para trás na classificação. O campeonato está bem embolado ainda, qualquer três pontos você sobe três quatro posições, então são duas próximas partidas difíceis e decisiva no campeonato.