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Jô alerta necessidade do Corinthians buscar resultados fora de casa: 'Temos que buscar os pontos'

Timão vem de dois empates na Neo Química Arena, contra São Paulo e Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 20:32

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 20:32

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O atacante Jô acredita que o Corinthians desperdiçou pontos ao empatar as duas últimas partidas, contra São Paulo e Internacional, jogando fora de casa. Por isso, para o centroavante, o Timão terá que buscar os resultados fora de casa contra Chapecoense e Fortaleza, próximos adversários do clube.
– A gente teve dos jogos em casa e talvez não é o que a gente imaginava, que tínhamos que fazer de quatro a seis pontos, só que deixamos escapar e empatamos as duas em casa. Temos que ir fora buscar esses pontos. É difícil a Chapecoense lá, já tive oportunidade e jogar lá, time de muita força – disse o jogador à Corinthians TV.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO camisa 77 entende que vitórias consecutivas no Brasileirão pode colocar o Time do Povo, hoje 13º na classificação, em uma condição melhor no campeonato.
– Temos que ir com cautela, mas buscar o resultado para não ficarmos para trás na classificação. O campeonato está bem embolado ainda, qualquer três pontos você sobe três quatro posições, então são duas próximas partidas difíceis e decisiva no campeonato.
O Corinthians entra em campo contra a Chapecoense nesta quinta-feira (8), às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó, pela décima rodada do Brasileirão. O Timão ainda não perdeu como visitante na competição, com três empates e uma vitória.

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