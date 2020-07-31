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Jô admite cansaço no fim da partida e valoriza gol marcado em seu retorno ao Corinthians: 'É importante'

Atacante, que estava sem atuar desde o fim do ano passado, exaltou a entrega de seus companheiros em campo: ' A gente fez uma bela partida'...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 21:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 21:46
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O artilheiro do Corinthians está de volta. Em sua reestreia, Jô marcou o segundo gol da vitória do Alvinegro sobre o Bragantino, por 2 a 0, no Morumbi, e ajudou sua equipe a garantir a classificação. Em entrevista no fim da partida, o atacante exaltou a entrega de seus companheiros e projetou o caminho até a final do Paulistão.
- Fico feliz pela partida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter voltado, poder reestrear com gol, isso é importante. Equipe está de parabéns pela partida, pela entrega. Agora são três passinhos pra alcançar o título desejado - disse.
Questionado sobre sua forma física e ritmo de jogo, Jô considerou natural o cansaço no fim da partida após um longo período sem atuar. O jogador disputou sua última partida em dezembro de 2019.
- Natural, depois de quase sete meses sem atuar. Mas acho que deu pra aguentar os 90 minutos. O cansaço bateu um pouco ali no final mas, como eu falei, quando se trata de Corinthians a entrega tem que ser maior e a gente fez uma bela partida - finalizou.
Com o resultado, o Corinthians tem agora a segunda melhor campanha geral e vai enfrentar o Mirassol, terceiro colocado entre os quatro semifinalistas, em jogo único, no próximo domingo, em Itaquera.

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