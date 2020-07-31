Jô admite cansaço no fim da partida e valoriza gol marcado em seu retorno ao Corinthians: 'É importante'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O artilheiro do Corinthians está de volta. Em sua reestreia, Jô marcou o segundo gol da vitória do Alvinegro sobre o Bragantino, por 2 a 0, no Morumbi, e ajudou sua equipe a garantir a classificação. Em entrevista no fim da partida, o atacante exaltou a entrega de seus companheiros e projetou o caminho até a final do Paulistão.

- Fico feliz pela partida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter voltado, poder reestrear com gol, isso é importante. Equipe está de parabéns pela partida, pela entrega. Agora são três passinhos pra alcançar o título desejado - disse.

Questionado sobre sua forma física e ritmo de jogo, Jô considerou natural o cansaço no fim da partida após um longo período sem atuar. O jogador disputou sua última partida em dezembro de 2019.

- Natural, depois de quase sete meses sem atuar. Mas acho que deu pra aguentar os 90 minutos. O cansaço bateu um pouco ali no final mas, como eu falei, quando se trata de Corinthians a entrega tem que ser maior e a gente fez uma bela partida - finalizou.