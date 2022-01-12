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Jhonny projeta confronto do Fluminense na Copinha: 'Classificar para a terceira fase'

Jhonny reforçou a competitividade da Copinha, mas afirmou que o elenco está preparado para conquistar mais uma classificação...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 11:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:41

Nesta quarta, o Fluminense inicia a disputa da segunda etapa da Copinha. Jhonny, destaque da equipe na primeira fase, com um gol e duas assistências, projetou o próximo desafio do Tricolor. O jovem enfatizou o alto nível do torneio, mas demonstrou confiança para conseguir mais uma vitória. - Acho que vai ser um jogo muito disputado e competitivo, como foram os três da primeira fase. Na Copinha não tem time baixo nível, todos competem. Mas vamos impor em campo tudo que trabalhamos na pré-temporada para ir em busca da vitória e classificar para a terceira fase – disse.Na primeira fase, os Moleques de Xerém conquistaram três vitórias e encerraram o turno na liderança do Grupo 6. O Fluminense encara o Francana, às 15h, nesta quarta-feira, na sede de Matão-SP. O jogo será transmitido pelo SporTV.
Crédito: JhonnymarcouumgoledeuduasassistênciasnaprimeirafasedaCopinha(MailsonSantana/FluminenseFC

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