Jhonny projeta confronto do Fluminense na Copinha: 'Classificar para a terceira fase'

Nesta quarta, o Fluminense inicia a disputa da segunda etapa da Copinha. Jhonny, destaque da equipe na primeira fase, com um gol e duas assistências, projetou o próximo desafio do Tricolor. O jovem enfatizou o alto nível do torneio, mas demonstrou confiança para conseguir mais uma vitória. - Acho que vai ser um jogo muito disputado e competitivo, como foram os três da primeira fase. Na Copinha não tem time baixo nível, todos competem. Mas vamos impor em campo tudo que trabalhamos na pré-temporada para ir em busca da vitória e classificar para a terceira fase – disse.Na primeira fase, os Moleques de Xerém conquistaram três vitórias e encerraram o turno na liderança do Grupo 6. O Fluminense encara o Francana, às 15h, nesta quarta-feira, na sede de Matão-SP. O jogo será transmitido pelo SporTV.