Jhon Arias viaja para Colômbia por motivos familiares e desfalca o Fluminense contra a Chapecoense

Neste domingo, Jhon Arias embarcou para a Colômbia após a notícia do falecimento de sua avó. O jogador foi liberado pelo Fluminense e irá desfalcar o time na partida contra a Chapecoense. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.Desta forma, Marcão deve optar por Luiz Henrique para compor o ataque. Em recuperação, Caio Paulista também pode voltar aos gramados na partida. Gabriel Teixeira segue em transição.