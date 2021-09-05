Jhon Arias viaja para Colômbia por motivos familiares e desfalca o Fluminense contra a Chapecoense

Neste domingo, Jhon Arias embarcou para a Colômbia após a notícia do falecimento de sua avó. O jogador foi liberado pelo Fluminense e irá desfalcar o time na partida contra a Chapecoense. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.Desta forma, Marcão deve optar por Luiz Henrique para compor o ataque. Em recuperação, Caio Paulista também pode voltar aos gramados na partida. Gabriel Teixeira segue em transição.
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Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta a Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileiro. O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!