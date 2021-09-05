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futebol

Jhon Arias viaja para Colômbia por motivos familiares e desfalca o Fluminense contra a Chapecoense

Avó do jogador faleceu neste domingo; Clube liberou Jhon Arias para ir à Colômbia...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 19:36
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Neste domingo, Jhon Arias embarcou para a Colômbia após a notícia do falecimento de sua avó. O jogador foi liberado pelo Fluminense e irá desfalcar o time na partida contra a Chapecoense. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.Desta forma, Marcão deve optar por Luiz Henrique para compor o ataque. Em recuperação, Caio Paulista também pode voltar aos gramados na partida. Gabriel Teixeira segue em transição.
> Veja a classificação da Série A do Brasileiro
Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta a Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileiro. O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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