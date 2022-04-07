Jhojan Julio é apresentado com a camisa 8 do Santos

O meia-atacante Jhojan Julio foi apresentado oficialmente pelo Santos em coletiva nesta quinta-feira. O equatoriano vai vestir a camisa 8 do Peixe e chega por empréstimo maio de 2023, com opção de compra após o encerramento do vínculo. Ele falou sobre a chegada ao Santos.- Contente que o Santos tenha se interessado por mim. Creio que seja pelo grande trabalho que eu estava fazendo da LDU de Quito, no Equador. Com muitos jovens que tem aqui, acredito que minha experiência internacional nos torneios que tive com a LDU pode somar - afirmou.
O jogador também falou sobre a influência do técnico Fabián Bustos na sua contratação. Ele e o treinador, ex-Barcelona, eram rivais no Equador.- Sempre fomos rivais, é um grande técnico. Acho que ele viu em mim que poderia somar aqui, ele foi o que mais influenciou na chegada aqui. Muito tranquilo com vontade de ganhar porque o Professor me trouxe para cá e creio que posso somar muito à equipe e para o clube. Mostrar porque o Professor me trouxe para cá.
Jhojan é meia-atacante, mas se mostrou polivalente durante sua carreira. O novo reforço santista falou sobre sua preferência de posição.
- Me sinto melhor por fora, mas também atrás do camisa 9. Em todas as posições, sou polivalente e na posição que eu for ajudar mais a equipe. Vou tratar de fazer da melhor maneira e somar para o grupo - explicou.