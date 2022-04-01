Jhojan desembarca na Vila como um dos principais reforços do Santos

O Santos anunciou a contratação por empréstimo do meia-atacante Jhojan Julio junto à LDU, do Equador. O atleta assinou contrato até maio de 2023, com opção de compra após o encerramento do vínculo.Natural de Quito, no Equador, Jhojan tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base da LDU, onde teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Ele atuou durante toda a carreira na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube nos últimos anos.Com a camisa da LDU, Jhojan foi campeão do Campeonato Equatoriano, em 2018, e da Supertaça do Equador, em 2021. Nos últimos anos, inclusive, o equatoriano se destacou por boas atuações contra equipes brasileiras, balançando as redes contra Flamengo, Athletico-PR, São Paulo e o próprio Santos.Em competições internacionais pela equipe equatoriana, o jogador entrou em campo 26 vezes, anotando 8 gols e somando uma assistência. Jhojan somou ainda 42 passes decisivos, 7 grandes chances criadas, 42 chutes, sendo 26 no gol, e 43 dribles certos.