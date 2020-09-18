Jesus, após a goleada do Benfica: 'Vamos melhorar muito mais'

Crédito: Everton fez um dos gols do Benfica na goleada sobre o Famalicão (Divulgação / Benfica

O treinador Jorge Jesus disse que estava muito feliz com o comportamento do Benfica na goleada por 5 a 1 sobre o Famalicão, nesta sexta-feira, fora de casa. O jogo foi o de abertura do Campeonato Português:​- O importante era vencer e convencer. Fomos muito melhores do que o nosso rival e traduzimos isso em gol. Gostei do que vi porque fomos muito mais eficazes do que ocorreu contra o PAOK. Na nossa eliminação na Champions finalizamos muito mais e fizemos apenas um gol.

O ex-treinador do Flamengo seguiu a sua análise, dizendo que o Benfica entrou em campo focado em ganhar os três pontos e que a goleada foi uma sequência natural do bom jogo ofensivo do time:

- Entramos com o pé direito. A goleada não era nosso objetivo. Mas, sim, ganhar os três pontos. Mas a minha decisão é para fazer sempre o gol.

O Benfica entrou com quatro novidades em relação ao duelo que o eliminou na Champions, na terça-feira passada (PAOK 2 a 1). Mas que isso foi uma estratégia e não uma barração:

- Jogamos três dias depois do jogo com o PAOK e, por isso, tive de colocar quatro jogadores novos. O importante é que todos que entraram se saíram muito bem e que entrou durante a partida também.

Defensivamente, o treinador fez críticas. Na sua opinião, ocorreram falhas que serão corrigidas com um maior entrosamento dos jogadores.

- O Famalicão não teve muitas chances para chegar na nossa defesa, embora ele tivesse mandado uma bola na trave e feito um gol. Mas esses lances foram falhas nossas. Não gosto de sofrer gol assim, em falhas, mas em méritos do adversário, mas não foi assim. A defesa sofreu um pouco. Mas temos de ver que tivemos jogadores que não estavam conosco mas nas suas seleções - disse.