Jesus afirma: 'Este era o momento certo para voltar ao Benfica'

Jorge Jesus deve viajar neste final de semana para assinar contrato com o Benfica e retornar para o clube da Luz após cinco anos. Em declaração exclusiva para o “Record”, de Portugal, o treinador afirmou que “este era o momento certo para voltar ao Benfica” após uma passagem de 13 meses no Flamengo.As informações da imprensa portuguesa afirmam que a comissão técnica de Jesus irá ganhar oito milhões de euros (R$ 38 milhões), enquanto o comandante receberá quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) por temporada. O treinador irá assinar um vínculo por três anos com as Águias.