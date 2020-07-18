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Jesus afirma: 'Este era o momento certo para voltar ao Benfica'

Técnico deu declaração para veículo português e chega em Portugal neste final de semana para assinar contrato de três temporadas com os Encarnados após deixar o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 14:42

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 14:42

Crédito: Instagram/João de Deus
Jorge Jesus deve viajar neste final de semana para assinar contrato com o Benfica e retornar para o clube da Luz após cinco anos. Em declaração exclusiva para o “Record”, de Portugal, o treinador afirmou que “este era o momento certo para voltar ao Benfica” após uma passagem de 13 meses no Flamengo.As informações da imprensa portuguesa afirmam que a comissão técnica de Jesus irá ganhar oito milhões de euros (R$ 38 milhões), enquanto o comandante receberá quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) por temporada. O treinador irá assinar um vínculo por três anos com as Águias.
Na noite da última sexta-feira, Jesus fez uma postagem nas redes sociais agradecendo ao Flamengo e a torcida Rubro-Negra, mas afirmou que decidiu que era hora de encerrar a relação. O português lembrou de vitórias e conquistas no período, mas disse que “chegou a hora de voltar à Portugal” após o fim do ciclo no Brasil.

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