Jesualdo Ferreira, ex-treinador do Santos, assume o comando do Boavista, de Portugal

Jesualdo Ferreira, de 74 anos, é o novo treinador do Boavista. Nesta segunda-feira, o comandante foi anunciado oficialmente pelo clube português, no qual assinou contrato até 2022.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSJesualdo foi demitido do Santos em agosto, com apenas 15 jogos no comando da equipe. Ele deixou o clube com seis vitórias, cinco derrotas e quatro empates.
Pelo Boavista, Jesualdo já teve curta passagem em 2006/07, mas deixou o clube antes do início dos campeonatos (disputou apenas a pré-temporada) para assumir o Porto.