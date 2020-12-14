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Jesualdo Ferreira, ex-treinador do Santos, assume o comando do Boavista, de Portugal

Com 74 anos, o comandante assinou com o clube até o final de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 13:23

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 13:23

Crédito: Divulgação/Twitter
Jesualdo Ferreira, de 74 anos, é o novo treinador do Boavista. Nesta segunda-feira, o comandante foi anunciado oficialmente pelo clube português, no qual assinou contrato até 2022.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSJesualdo foi demitido do Santos em agosto, com apenas 15 jogos no comando da equipe. Ele deixou o clube com seis vitórias, cinco derrotas e quatro empates.
Pelo Boavista, Jesualdo já teve curta passagem em 2006/07, mas deixou o clube antes do início dos campeonatos (disputou apenas a pré-temporada) para assumir o Porto.

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