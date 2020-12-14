Jesualdo Ferreira, ex-treinador do Santos, assume o comando do Boavista, de Portugal

Crédito: Divulgação/Twitter

Jesualdo Ferreira, de 74 anos, é o novo treinador do Boavista. Nesta segunda-feira, o comandante foi anunciado oficialmente pelo clube português, no qual assinou contrato até 2022.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSJesualdo foi demitido do Santos em agosto, com apenas 15 jogos no comando da equipe. Ele deixou o clube com seis vitórias, cinco derrotas e quatro empates.