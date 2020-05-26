Jesualdo Ferreira espera mudanças no futebol após pandemia

O técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, escreveu, em sua coluna dominical no Jornal 'O Jogo', de Portugal, as suas expectativas para o futebol no retorno do esporte após a pandemia do novo coronavírus.
Segundo o treinador, o futebol será praticado com menor intensidade, baseado no que ele vem acompanhando dos jogos da Biundesliga, primeira competição dos grandes centros a voltar.
- Vi Bayern x Eintracht e não há dúvidas sobre a baixa intensidade do jogo, a pouca agressividade, a própria identidade dos clubes. Nada será como antes da pandemia. O futebol não vai ser o que era e todos (treinadores, jogadores e, principalmente, os torcedores) terão de compreender - declarou Jesualdo.
Outro problema que o treinador do Peixe destacou foi o alto número de lesões decorrentes de pouco tempo de preparação para a volta dos campeonatos, que prejudica os atletas fisicamente. Ele demonstrou preocupação com os jogadores apòs um grande período fora dos gramados.
- Infelizmente, aconteceu aquilo que vaticinei: uma série de lesões na Bundesliga. A paralisação foi longe demais e o tempo de preparação muito curto - completou.
Vale lembrar que o Santos está sem disputar nenhum jogo há pouco mais de dois meses, devido a pandemia do novo coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, prolongou o isolamento social no estado até o dia 31 deste mês, mas a medida ainda não foi eficaz para a redução no número de casos e de vítimas da Covid-19. Por isso, não há previsão de retorno às atividades.E MAIS:Média de gols do Santos é a menor em cinco anos; veja possíveis motivosClaudio Maldonado revela o sonho de treinar ex-timeTailson comenta sobre treinos e acompanhamento de JesualdoSantos tem baixo aproveitamento em cruzamentos na temporada; entenda E MAIS: