Jesualdo Ferreira espera mudanças no futebol após pandemia

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O técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, escreveu, em sua coluna dominical no Jornal 'O Jogo', de Portugal, as suas expectativas para o futebol no retorno do esporte após a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o treinador, o futebol será praticado com menor intensidade, baseado no que ele vem acompanhando dos jogos da Biundesliga, primeira competição dos grandes centros a voltar.

- Vi Bayern x Eintracht e não há dúvidas sobre a baixa intensidade do jogo, a pouca agressividade, a própria identidade dos clubes. Nada será como antes da pandemia. O futebol não vai ser o que era e todos (treinadores, jogadores e, principalmente, os torcedores) terão de compreender - declarou Jesualdo.

Outro problema que o treinador do Peixe destacou foi o alto número de lesões decorrentes de pouco tempo de preparação para a volta dos campeonatos, que prejudica os atletas fisicamente. Ele demonstrou preocupação com os jogadores apòs um grande período fora dos gramados.

- Infelizmente, aconteceu aquilo que vaticinei: uma série de lesões na Bundesliga. A paralisação foi longe demais e o tempo de preparação muito curto - completou.