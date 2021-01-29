Jesualdo Ferreira deseja sorte ao Santos na final da Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O ex-treinador santista Jesualdo Ferreira também está de olho na grande decisão da Copa Libertadores da América, que será disputada entre Santos e Palmeiras, no próximo sábado, 17h, no Maracanã. Foi com o português que o Peixe começou a campanha na competição e o técnico foi nas redes sociais desejar boa sorte aos seus ex-comandados.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Final da Libertadores. Parabéns a todos os jogadores do elenco do Santos, staff técnico, médico e trabalhadores do futebol profissional. Parabéns a Nação Santista, torcedores apaixonados que sonham com a quarta Liberta. Muita sorte! - escreveu o técnico.Apesar dos quase sete meses como treinador do Santos, Jesualdo Ferreira comandou a equipe em apenas 15 partidas, enfrentando dificuldades dentro de campo, nos bastidores e até no fato de ter que morar no Brasil, longe de sua família.