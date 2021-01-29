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Jesualdo Ferreira deseja sorte ao Santos na final da Libertadores

Técnico comandou o Peixe nos dois primeiros jogos na competição e venceu os dois...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 13:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 13:53

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O ex-treinador santista Jesualdo Ferreira também está de olho na grande decisão da Copa Libertadores da América, que será disputada entre Santos e Palmeiras, no próximo sábado, 17h, no Maracanã. Foi com o português que o Peixe começou a campanha na competição e o técnico foi nas redes sociais desejar boa sorte aos seus ex-comandados.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Final da Libertadores. Parabéns a todos os jogadores do elenco do Santos, staff técnico, médico e trabalhadores do futebol profissional. Parabéns a Nação Santista, torcedores apaixonados que sonham com a quarta Liberta. Muita sorte! - escreveu o técnico.Apesar dos quase sete meses como treinador do Santos, Jesualdo Ferreira comandou a equipe em apenas 15 partidas, enfrentando dificuldades dentro de campo, nos bastidores e até no fato de ter que morar no Brasil, longe de sua família.
No Peixe, ele teve seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, 48,9% de aproveitamento. Na Copa Libertadores, foi o comandante nos dois primeiros jogos, vitórias contra Defensa y Justicia e Delfín.

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