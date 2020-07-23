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futebol

Jesualdo critica expulsão de Sánchez e avalia momento do Santos

Após empate por 1 a 1 com o Santo André e vaga encaminhada para as quartas, o treinador disse que cartões amarelos foram exagerados e considerou como "difíceis" baixas no time...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 00:46

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 00:46

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Apesar de ter encaminhado uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos apenas empatou por 1 a 1 com o Santo André, pela 11ª rodada, na Vila Belmiro. Para o técnico Jesualdo Ferreira, porém, o Peixe ia bem no primeiro tempo até Carlos Sánchez ser “exageradamente” expulso pelo árbitro.
- A expulsão do Carlos, na minha opinião, foi forçada, porque, num jogo desses, um segundo amarelo como esse, em outros casos no jogo, não aconteceu. Um bocado exagerada a intervenção do árbitro. Essa era a tal da situação que não se fazia nada, só se avisava, porque foram apenas duas faltas e punidas com o cartão amarelo – iniciou o técnico na saída de campo.
Ainda assim, Jesualdo acredita que o Peixe conseguiu manter o equilíbrio na segunda etapa, quando esteve ela toda sem o meio-campista. Além do retorno ao futebol, o treinador também avaliou como positiva o encaminhamento da classificação para a próxima fase do estadual.Perguntado sobre as baixas que o time vem sofrendo, como o goleiro Everson e o atacante Sasha, que entraram com pedido na Justiça pela rescisão de contrato, e também de uma possível proposta por Lucas Veríssimo, o professor foi enfático: não se pode fazer tudo ao mesmo tempo.
- É? (Sobre a suposta proposta do Benfica por 7 milhões de euros pelo zagueiro) Você sabe de uma coisa? Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, não se pode ter jogador, opções têm que ser feitas e a diretoria vai cuidar desse assunto. Mas não é fácil (planejar os próximos passos do clube) – finalizou.
Com esse empate, o Santos é o líder do grupo A com 16 pontos e fica a um pé da classificação para as quartas de final do Paulistão. No domingo, enfrenta o Novorizontino fora de casa, às 16h, pela 12ª e última rodada da fase de grupos.

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