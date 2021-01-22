Jemerson tem lesão constatada no joelho e desfalca o Corinthians por quatro semanas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após a preocupação do jogo da última quinta-feira com uma possível lesão de Jemerson, o Corinthians sentiu um certo alívio nesta sexta, já que o zagueiro foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, um problema de gravidade bem menor do que poderia ter sofrido, e deve ficar fora de combate por aproximadamente quatro semanas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Aos 36 minutos da segunda etapa da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o zagueiro sofreu um choque acidental de um atacante adversário e imediatamente deitou no gramado com dores no joelho esquerdo, pedindo atendimento médico. Sem condições de jogo, ele foi substituído por Marllon, e deixou o campo mancado e amparado por integrantes do estafe alvinegro.

O lance gerou preocupação nos torcedores e na comissão técnica. Por isso, logo após a partida, o clube enviou um comunicado para a imprensa sobre o ocorrido e informou que Jemerson havia sofrido uma torção no joelho esquerdo e seria reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira.

Nesta tarde, então, o clube enviou um comunicado para a imprensa informando que Jemerson passou por novos exames, em que foi constatado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que não exigirá cirurgia, mas sim um tratamento de cerca de quatro semanas.