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futebol

Jemerson e Cazares treinam e podem ser reforços do Corinthians contra o Santos

Dupla já havia participado de atividades na semana passada, mas não foram relacionados contra o Flamengo...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:09
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O zagueiro Jemerson e o meia Cazares participaram do treinamento do Corinthians nesta segunda-feira (15), junto com os reservas e não relacionados na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (14), no estádio do Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosA dupla já havia treinado com bola na semana passada, mas seguiram preservadas do duelo contra o Rubro-Negro. Agora, com uma sequência de treinamentos a expectativa para que eles estejam entre os relacionados para o clássico contra o Santos, na quarta-feira (17), às 20h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 33ª rodada do Brasileirão, aumenta.
Após o empate por 3 a 3 contra o Athletico-PR. na última quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão, o técnico Vagner Mancini já havia ressaltado que gostaria de contar pelo menos com Cazares para o confronto diante o Fla, mas deixou a palavra final com o Departamento Médico e acabou não tendo o retorno do jogador.
O meio-campista sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita às vésperas da partida contra o Bahia, fora de casa, no dia 28 de janeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, já Jemerson sofreu uma torção no joelho a vitória corintiana por 3 a 0 sobre o Sport, em Itaquera, no dia 21 de janeiro, pela 31ª rodada da competição nacional.

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