Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jejum de Cano, defesa em alerta e aniversário: o que ficar de olho no jogo do Vasco contra o Operário
futebol

Jejum de Cano, defesa em alerta e aniversário: o que ficar de olho no jogo do Vasco contra o Operário

No dia em que o Cruz-Maltino completa 123 anos, o centroavante argentino tenta quebrar jejum de quase um mês. Retaguarda tem que evoluir muito para o time conseguir o acesso...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 11:00
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
É dia do aniversário do Vasco. Atualmente, há mais motivos de preocupação do que de comemoração. Mas existem também motivos para ficar atento ao jogo do time contra o Operário. Confira.- Reação anímica: A derrota para o Londrina, da forma como se deu, abalou todos no clube. A ver como os jogadores vão reagir neste primeiro jogo do segundo turno.
- Defesa: A retaguarda cruz-maltina precisa melhorar de forma substancial, e rapidamente. Os 21 gols sofridos até aqui em 19 jogos mostram que tem havido muito pouca consistência no setor.
- Cano: O artilheiro, fundamental para o ataque fluir, vive um raro jejum. São seis jogos sem fazer gol. Será neste sábado que ele desencanta?
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Morato: De volta após contrair Covid-19, o ponta é opção para o setor criativo do time de Lisca. Ele deverá começar no banco. Veremos as condições físicas em que está.
- Aniversário: São 123 anos de conquistas, mas o momento é de tristeza e turbulência no Vasco. É de se esperar alguma homenagem minimamente respeitosa em campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados