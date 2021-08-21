Jejum de Cano, defesa em alerta e aniversário: o que ficar de olho no jogo do Vasco contra o Operário

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

É dia do aniversário do Vasco. Atualmente, há mais motivos de preocupação do que de comemoração. Mas existem também motivos para ficar atento ao jogo do time contra o Operário. Confira.- Reação anímica: A derrota para o Londrina, da forma como se deu, abalou todos no clube. A ver como os jogadores vão reagir neste primeiro jogo do segundo turno.

- Defesa: A retaguarda cruz-maltina precisa melhorar de forma substancial, e rapidamente. Os 21 gols sofridos até aqui em 19 jogos mostram que tem havido muito pouca consistência no setor.

- Cano: O artilheiro, fundamental para o ataque fluir, vive um raro jejum. São seis jogos sem fazer gol. Será neste sábado que ele desencanta?

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- Morato: De volta após contrair Covid-19, o ponta é opção para o setor criativo do time de Lisca. Ele deverá começar no banco. Veremos as condições físicas em que está.