Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jejum de Cano, concentração defensiva e possíveis novidades: o que observar no Vasco contra o Avaí
futebol

Jejum de Cano, concentração defensiva e possíveis novidades: o que observar no Vasco contra o Avaí

Principal jogador do Cruz-Maltino vive momento técnico ruim e a retaguarda voltou a mostrar desconcentração. Há outros fatores a serem reparados na equipe. Confira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 11:30

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:30

Crédito: Germán Cano vive um dos piores momentos com a camisa do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
Após um empate repleto de problemas relativos ao Vasco e à arbitragem, o Vasco encara o Avaí para voltar a vencer. Mas, para isso, há fatores no time a serem observados. Confira abaixo:- Jejum do artilheiro: o Cruz-Maltino é amplamente dependente de Cano desde o ano passado. O centroavante argentino é o farol do ataque vascaíno, mas anda numa fase tão pouco inspirada que até pênalti perdeu no último jogo.
- Daniel Amorim: conscientemente reserva de Cano, é um dos poucos jogadores do Vasco com saldo positivo de aproveitamento por minutos. Diante da necessidade vascaína e da fase do titular, pode ganhar mais chance.
- Concentração defensiva: o Vasco teve a defesa inviolada contra a Ponte Preta, duas rodadas atrás. Diante do Brasil de Pelotas, os problemas no setor reapareceram com a falha capital de Vanderlei. E nesta segunda-feira, como será?
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Alterações táticas: diante das seguidas dificuldades, seja para converter as chances, seja para se proteger, é possível que Lisca faça alterações táticas ou substituições. A ver.
- À espera de Walber e Jhon: diante das contratações recentes, o jogo desta segunda-feira deverá ser o último para um dos zagueiros e um dos pontas como titulares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados