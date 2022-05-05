Jefinho celebra reforços no Botafogo sub-20 e projeta clássico pelo Carioca: 'Precisamos dos três pontos'

Após vencer o Resende na última rodada, a base alvinegra terá mais um compromisso no Carioca sub-20. Nesta sexta-feira, o Botafogo recebe o Flamengo, às 15h, no CEFAT, em Niterói (RJ). Na véspera do clássico, válido pela sétima rodada do torneio, Jefinho disse que a equipe está preparada para o desafio e destacou a importância de vencer para se aproximar da segunda colocação na tabela. - Estamos muito preparados para esse jogo, pois sabemos da importância de vencer um clássico. Precisamos desses três pontos para melhorar nossa posição na tabela. Vencer um jogo dessa importância nos dá muita confiança para o decorrer da competição.O lateral-esquerdo ainda comemorou a contratação de reforços para a categoria. No último jogo, o recém-chegado Brendon já marcou o primeiro gol com a camisa do Glorioso.