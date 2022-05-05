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Jefinho celebra reforços no Botafogo sub-20 e projeta clássico pelo Carioca: 'Precisamos dos três pontos'

Lateral-esquerdo disse que Botafogo está preparado para encarar o Flamengo, vice líder do Carioca sub-20; equipes se enfrentam nesta sexta, às 15h, no CEFAT (RJ)...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 16:59
Após vencer o Resende na última rodada, a base alvinegra terá mais um compromisso no Carioca sub-20. Nesta sexta-feira, o Botafogo recebe o Flamengo, às 15h, no CEFAT, em Niterói (RJ). Na véspera do clássico, válido pela sétima rodada do torneio, Jefinho disse que a equipe está preparada para o desafio e destacou a importância de vencer para se aproximar da segunda colocação na tabela. - Estamos muito preparados para esse jogo, pois sabemos da importância de vencer um clássico. Precisamos desses três pontos para melhorar nossa posição na tabela. Vencer um jogo dessa importância nos dá muita confiança para o decorrer da competição.O lateral-esquerdo ainda comemorou a contratação de reforços para a categoria. No último jogo, o recém-chegado Brendon já marcou o primeiro gol com a camisa do Glorioso.
- É sempre bom ter peças novas no grupo. Tenho certeza que os atletas que chegaram vão contribuir muito para a nossa temporada, deixando nosso time mais qualificado e o elenco mais competitivo.
+ Quem sabe mais? Jornalista desafia Daniel Borges em quiz sobre o Botafogo; assista!O Botafogo acumula nove pontos na Taça Guanabara sub-20, primeira etapa do Carioca, na sexta classificação. Se vencer, ultrapassa o Flamengo, com 11 pontos, em segundo lugar na tabela. O clássico terá transmissão, ao vivo e com imagens da Botafogo TV.
Crédito: JefinhodestacouaimportânciadachegadadereforçosparaoBotafogosub-20(Divulgação/BotafogoFR

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