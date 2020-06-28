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Jean Mota seria alvo do Fortaleza para a sequência da temporada

Meio-campista que chegaria por empréstimo do Santos ao Leão do Pici estaria próximo de retornar ao clube de onde saiu em 2016...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 15:08
Crédito: Divulgação/Fortaleza EC
O meia Jean Mota, atualmente no Santos, está na mira do Fortaleza para reforçar o plantel de acordo com informação veiculada pelo portal 'Gazeta Esportiva'.
A proposta do clube do Pici seria conseguir o empréstimo do atleta de 26 anos de idade para que ele retorne justamente a equipe que lhe deu maior projeção no mercado nacional pelas atuações no ano de 2016. Na oportunidade, o clube paulista pagou R$ 800 mil para ter os direitos do atleta.
Agora, as conversas parecem ter avançado ao ponto de serem definidos somente detalhes contratuais para que Jean reforce o plantel de Rogério Ceni. Isso porque o desejo do Santos seria de fixar uma cláusula de compra obrigatória, algo que o Fortaleza gostaria de fixar uma taxa específica para evitar flutuação de acordo com a possível valorização do atleta mediante suas atuações.
O que parece certo nesse momento (ainda mais importante pensando no cenário econômico fortemente afetado pela pandemia) é que, durante o empréstimo, o Tricolor será responsável por 100% do salário de Jean Mota, algo que é visto positivamente pelo Santos pensando no alívio em folha obtido na transação.E MAIS:Presidentes de Ceará e Fortaleza concordam com início do BR-2020 em agostoDe forma impactante, Tricolor divulga projeto de doações a moradores de ruaDecisão do estadual em 2015 abreviou passagem no Leão, afirma DeolaCopa do Nordeste será definida em sede única E MAIS:

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