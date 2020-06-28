Jean Mota seria alvo do Fortaleza para a sequência da temporada

Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O meia Jean Mota, atualmente no Santos, está na mira do Fortaleza para reforçar o plantel de acordo com informação veiculada pelo portal 'Gazeta Esportiva'.

A proposta do clube do Pici seria conseguir o empréstimo do atleta de 26 anos de idade para que ele retorne justamente a equipe que lhe deu maior projeção no mercado nacional pelas atuações no ano de 2016. Na oportunidade, o clube paulista pagou R$ 800 mil para ter os direitos do atleta.

Agora, as conversas parecem ter avançado ao ponto de serem definidos somente detalhes contratuais para que Jean reforce o plantel de Rogério Ceni. Isso porque o desejo do Santos seria de fixar uma cláusula de compra obrigatória, algo que o Fortaleza gostaria de fixar uma taxa específica para evitar flutuação de acordo com a possível valorização do atleta mediante suas atuações.