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Jean Mota recebe o terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Red Bull Bragantino

Técnico Fernando Diniz tem quatro opções para a vaga no jogo do próximo domingo...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:30
Crédito: Divulgação Twitter
O meia Jean Mota vai desfalcar o Santos na partida do próximo domingo diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do Peixe por 3 a 2 no clássico diante do Palmeiras e terá de cumprir suspensão automática.
Com a suspensão do meia, o técnico Fernando Diniz tem como opção promover a entrada do volante Alison ao time titular e adianta Camacho ou fazer uma troca simples de Jean Mota por Carlos Sánchez, Ivonei ou Vinícius Zanocelo.
Em compensação, o Peixe poderá contar com o retorno do zagueiro Luiz Felipe, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras.
Antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, o Santos fará o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Independiente na quinta-feira, na Vila Belmiro.

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