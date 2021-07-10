Jean Mota recebe o terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Red Bull Bragantino

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O meia Jean Mota vai desfalcar o Santos na partida do próximo domingo diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do Peixe por 3 a 2 no clássico diante do Palmeiras e terá de cumprir suspensão automática.

Com a suspensão do meia, o técnico Fernando Diniz tem como opção promover a entrada do volante Alison ao time titular e adianta Camacho ou fazer uma troca simples de Jean Mota por Carlos Sánchez, Ivonei ou Vinícius Zanocelo.

Em compensação, o Peixe poderá contar com o retorno do zagueiro Luiz Felipe, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras.